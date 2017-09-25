Минздрав готовится к эпидемии гриппа

Минздрав готовится к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа.

По данным пресс-центра ведомства, закуплено более 84 тысяч доз вакцины против гриппа для бесплатной профилактики лиц из групп риска. Это медицинские работники, работающие в инфекционных отделениях, скорой помощи, родильных домах, реанимации, врачи центров семейной медицины, подопечные детских домов и интернатов, домов престарелых и инвалидов, беременные, лица с хроническими заболеваниями и военнослужащие. Распределение вакцины по регионам на стадии завершения.

Кроме того, ожидается поставка 105 тысяч доз вакцины против гриппа по линии ВОЗ, вакцинация которой также будет проводиться бесплатно. Итого перед эпидсезоном 2017-2018 года предполагается вакцинировать против гриппа более 189 тысяч лиц из групп риска, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

За 8 месяцев 2017 года по республике зарегистрировано 116 тысяч 542 случая ОРВИ, что на 5 процентов ниже заболеваемости за аналогичный период 2016-го. За 8 месяцев зарегистрировано 400 случаев гриппа, что на 43 процента ниже, чем в 2016-м.

«Лабораторная сеть в республике обеспечена необходимыми реактивами, тест-системами и готова к диагностике гриппа. К предстоящему эпидемиологическому сезону подготовлено более 100 медработников по вопросам диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики гриппа. Среди населения усилена санитарно-просветительная работа по профилактике ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении.