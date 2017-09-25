Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане 25 сентября местами ожидаются слабые дожди, в горах снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. День уменьшится до 12 часов 3 минут.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +4, днем +20 градусов. С более подробным прогнозом погоды по стране можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00-17.00 — улица Шабдана Баатыра (от улицы Ахунбаева до улицы Куланак), жилмассив «Красный строитель» (улицы Сары-Челекская, Чон-Курганская, Нурекская, Дубосековская, Набережная, переулки Зеравшанский, Ак-Сайский, Барнаульский, Беш-Кунгейский), село Орто-Сай (улица Иманалиева), улицы Тоголока Молдо, Саадаева, Орозбекова;

— 9.00-18.00 — улицы Садырбаева, Северная, жилмассивы «Ынтымак», «Арча Бешик», «Ак-Орго» (улица Татыбубу), проспект Чуй, 174.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке из-за ремонта теплосетей перекрыли:

— Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— Калыка Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

— Тыныстанова — от Токтогула до проспекта Чуй.

Продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь. Перекрыты, например:

— Достоевского — от Анкары до Ахунбаева;

— Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом);

— Орозбекова — от Жибек Жолу до Саадаева (кроме моста).

Памятные даты

В 2008 году указом президента Кыргызской государственной медицинской академии присвоено имя выдающегося хирурга, академика Исы Ахунбаева.

Фото из Интернета. КГМА

Люди, которые меняли мир

25 сентября 1907 года в селе Карагайлуу-Булак нынешнего Кеминского района в семье крестьянина-бедняка родился прозаик, очеркист, публицист Саткын Сасыкбаев.

Фото из Интернета. Саткын Сасыкбаев (слева)

Во время событий 1916 года вместе с беженцами попадает в Китай. В 1917-м, вернувшись на родину, батрачит на баев. С 1924 года становится одним из первых селькоров газеты «Эркин-Тоо». С 1930 по 1955 год работал литсотрудником, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Кызыл Кыргызстан».

Литературное творчество писателя начинается с публикации в печати его первого рассказа «Тысяча красавиц» в 1928 году. Первой книжкой стал сборник рассказов «Кичинекей жумушчу» («Маленький рабочий»), изданный в 1932-м.

В романах, повестях, многочисленных рассказах, очерках и публицистических статьях отразил становление рабочего класса в республике, его созидательный труд. Его повесть «Фабриканын кызы» («Дочь фабрики»), изданная в 1955 году, является одним из первых произведений в кыргызской литературе, отразивших рабочую тему.

В последние годы создал ряд произведений документально-мемуарного характера. Значительное место в творчестве писателя занимали переводы.

Фото Foto.kg. Иса Ахунбаев

А в 1908 году в этот же день в селе Тору-Айгыр на берегу озера Иссык-Куль родился советский хирург, основоположник грудной хирургии Кыргызстана Иса Ахунбаев.

В 1954 году он стал первым президентом Академии наук Киргизской ССР. Автор 110 работ по вопросам медицины, еще более 100 работ посвящены различным общественным вопросам.

Куда сходить

Культура

— Стартует международная специализированная выставка «Медицина».

Это смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения, в котором традиционно принимают участие мировые и кыргызские лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний человека.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается персональная выставка Жолдошбека Казакбаева.

Представлены лучшие работы. Главная тема пейзажей, натюрмортов, портретов Жолдошбека Казакбаева — природа, люди родного Кыргызстана. Творчество члена Союза художников КР хорошо известно и за пределами страны.

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 9.30, гостиница «Park Hotel» — круглый стол "Гайдаровские чтения «Взаимодействие Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь»;

— 10.00, восточный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

— 14.00, западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова.

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