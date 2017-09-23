Как Минтранс дороги в районных центрах чинил

В этом году, наверное, впервые за годы независимости в Кыргызстане начали ремонтировать дороги в районных центрах. Но на практике распоряжения руководства республики исполняются весьма странно. Да и о качестве этих дорог говорить не приходится.

В 2017 году по капитальному ремонту улиц районных центров по республике предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия протяженностью 122,2 километра на 750 миллионов сомов. Из них 650 миллионов сомов предусмотрено выделить в 2017 году. Пресс-служба Министерства транспорта и дорог

На 30 августа из республиканского бюджета выделено 208 миллионов сомов. Новый асфальт положили на 42 километрах. Лучше всего справились дорожники Чуйской области. Из запланированных 24 километров новый асфальт положили на 11,4 километра.

Насколько качественно выполнены работы, корреспондент ИА «24.kg» решил проверить в городе Каинды. Это районный центр и единственный город в Панфиловском районе Чуйской области. Ремонт дорог здесь начали делать в середине лета. Сначала жители даже радовались.

«Сколько лет мы жаловались на плохие дороги. Но толку не было. А вот в этом году нам впервые со времен СССР стали дороги ремонтировать. Теперь можно будет нормально ездить», — отметила местная жительница Айнура.

Дороги сделали быстро. Буквально за пару недель. Это и насторожило. На поверку оказалось, что ремонтники даже не стали снимать старый асфальт. Новое полотно просто положили сверху.

И ладно бы, если ширина дороги осталась прежней. Но нет. После ремонта дорога стала уже. Местные автовладельцы уже ощутили на себе все «прелести» нового ремонта.

«Я решил поехать по новой дороге. Но на повороте машину занесло. Сначала даже не понял, в чем дело. Когда остановился посмотреть, узнал, что дорога теперь уже, чем была старая. Зачем нужно было так делать? Толку от этого ремонта, если к весне опять будет разбита дорога?» — возмущается Айбек.

А теперь лайфхак от дорожников, как спрятать недоделанную работу. Чтобы люди, а может и проверяющие чиновники не заметили подвоха, дорожники начали быстро отсыпать обочину. После таких работ недочеты незаметны. Красуется лишь новый асфальт.

Интересен и еще один факт. Отремонтировали почему-то далеко не все дороги. На укладку нового асфальта по улице Шопокова, что идет как раз из центра города, денег не хватило. Да и на самой центральной улице — улице 60 лет Октября — асфальта хватило только до местной администрации.

Позже улицу 60 лет Октября решили облагородить иным способом: вдоль дороги устанавливают бордюры. Теперь даже при необходимости съехать на обочину невозможно.

В начале июля 2017 года тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков был в Каинде. Ознакомившись с состоянием дорог, он отметил, что 80 процентов автотранспорта с сахарной свеклой, предназначенной для завода «Каинды-Кант», проезжает по гравийке. Из-за плохого состояния полотна крестьяне вынуждены передвигаться в основном по внутренней дороге города Каинды, что приводит к ее разрушению.

Тогда премьер поручил в течение десяти дней начать ремонт. К концу июля в Минтрансе отрапортовали, что работы выполнены. Было устроено гравийное покрытие на 600 метрах дороги.

Решили проверить и эту трассу. Сначала даже порадовались: огромные рвы, которые здесь образовались еще осенью-зимой, исчезли, дорога выглядела ровной. Но счастье было недолгим — пока не опробовали «новую дорогу».

Легковой машине там проехать сложно. К тому же вдоль дороги нарыли арыков, в которых лежат огромные камни. Если в арык попадет колесо машины, то вытаскивать придется разве что трактором. Как оказалось, водители грузовиков тоже не особо рады такому покрытию.

«Сейчас дорога хорошая. Пусть пыльно, но по ней хотя бы можно ездить. Но это только сейчас, пока не пошли дожди. Машины здесь будут массово ездить с середины октября, когда начнут сдавать сахарную свеклу. И вот тогда, после первого дождя, дорогу опять разобьют достаточно быстро. Неужели не могли хотя бы катком пройти этот участок, чтобы немного утрамбовать гравий?» — возмутился водитель грузовика Александр.

В Минтрансе отмечают, что ремонт на этом участке протяженностью три километра предполагает также установку дренажной системы и строительство моста. Но сделают ли? Или опять нужно провезти по дорогам премьера, чтобы их все-таки отремонтировали качественно?