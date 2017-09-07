В Кыргызстане отсутствует журналистская солидарность. Об этом заявила сегодня на круглом столе «Медиа Кыргызстана в новом информационном сезоне: тренды, вызовы, перспективы» юрист Института Медиа Полиси Алтынай Исаева.

Медиасообщество сильно разделено на кыргызскоязычных и русскоязычных журналистов, внутри профессиональной группы также имеется разделение.

«Когда появляется необходимость консолидироваться и выступить единым журналистским фронтом, этого нет. Есть отдельные издания и журналисты, готовые поддержать коллег, но в большинстве случаев это сложно сделать», — добавила она.

Что же касается законодательной нормы, когда Генпрокуратура может выступать частным адвокатом, то Алтынай Исаева уверена: если журналистам предложить объединиться, медиасообщество поддержит исключение данного пункта из закона.