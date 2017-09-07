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Общество

В течение месяца незаконные объекты на трассе Бишкек — Кара-Балта должны снести

В течение месяца незаконно построенные объекты на трассе Бишкек — Кара-Балта должны снести. Об этом сообщила Государственная инспекция по технической и экологической безопасности.

Отмечено, что в селе Беловодском Московского района Чуйской области выявлены незаконные строения, магазины и торговля стройматериалами. Инспекторы составили акты и протоколы с месячным сроком на ликвидацию данных объектов.

Если в указанный срок все требования не выполнят, к нарушителям применят строгие меры наказания.

Следует отметить, что в рамках реабилитации трассы Бишкек — Кара-Балта в Беловодском также предстоит снести и ряд вполне законных объектов. В частности, планируется расширить центр села, где расположен базар. Для этого придется перенести часть торговых павильонов.
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