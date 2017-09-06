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Общество

В Бишкеке снесут дом, чтобы построить многоэтажки для сотрудников МВД

В Бишкеке снесут дом, чтобы построить многоэтажки для сотрудников МВД. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Финансово-хозяйственное управление МВД КР объявило тендер на строительство девятиэтажных крупнопанельных жилых домов 105-й серии «под ключ» с инженерными сетями «до первого колодца» и благоустройством придомовой территории по улице К.Акиева, 1А со сносом существующих строений и сооружений.

На реализацию проекта предусмотрено 516 миллионов 128 тысяч 949 сомов. Его планируется завершить до 1 ноября 2018 года.

В настоящее время на месте будущих многоэтажек расположен малоэтажный жилой дом.
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