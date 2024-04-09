Здание швейного цеха пошло под снос в Кызыл-Аскере по решению суда

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ сносит незаконно строящийся объект в Кызыл-Аскере.

По словам владельца объекта Дастана Джээнбекова, строительство начали в 2016 году. Двухэтажное здание построили для швейного цеха. Однако решением суда, по его словам, постановляется снести пятиэтажное здание.

«Как видите, здание двухэтажное. Со второго этажа не торчит арматура, чтобы можно было сказать, что строительство продолжается. Здание завершенное. Иск подали соседи. Когда они узнали, что мы намерены строить швейных цех, то заявили — я должен купить и их участки, и установили цену $150 тысяч, хотя рыночная стоимость на тот момент была $40 тысяч. Они пошли в суд и написали, что строится многоэтажный дом», — пояснил Дастан Джээнбеков.

Глава Госстроя Нурдан Орунтаев заявил, что, сколько бы ни было этажей, здание строили без единого разрешительного документа.

«Начнем с того, что в частном секторе не должно быть коммерческих объектов. Если бы дом был жилым, то нет детской площадки и парковки. Есть решение суда, которое мы должны исполнять. Кто будет отвечать, если здание упадет? Мы не знаем его конструкцию, какие арматуру и другие материалы использовали при строительстве. Даже снаружи можно увидеть, что нет натяжителей кирпичной кладки, оконных перемычек. Много других нарушений», — сказал он.

По словам владельца объекта, на его строительство без учета стоимости участков потратили около 300 тысяч сомов.

Интересно, прежде чем приступить к сносу здания, долго ждали судебного исполнителя, который должен был привезти решение Первомайского районного суда. Однако судисполнитель, приехав, решение зачитывать не стал. Вместо этого сотрудники Госстроя увели подальше от журналистов владельца строительства и как-то уговорили его, что снос объекта будет добровольным. Нурдан Орунтаев пообещал помочь в строительстве нового здания.