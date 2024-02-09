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Власть

Все строящиеся в Кыргызстане объекты можно увидеть на карте

Теперь все строящиеся объекты в республике можно увидеть на карте. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, Госстрой реализовал два проекта в сфере цифровизации.

«На сайте Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства можно посмотреть, у каких строительных компаний есть лицензия, когда она получена. Также на портале отражено около 3 тысяч строящихся в стране зданий. Там же можно увидеть, законно они строятся или нет. Карту можно посмотреть только с компьютера, со смартфона она пока не доступна», — сказал Нурдан Орунтаев.

с сайта Госстроя
Фото с сайта Госстроя. Интерактивная карта строящихся в Кыргызстане объектов

Ссылка: https://24.kg/vlast/286337/
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