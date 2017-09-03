Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья

Жереми Лонжон родился в Страсбурге (Франция). Он изучал международные отношения во Франции и Москве. После учебы у него была работа. Однако ничего стабильного найти не удалось. И вот в 2016 году онлайн-газета www.novastan.org искала французского главного редактора, готового работать в Бишкеке.

«Меня всегда интересовала Центральная Азия. Это была моя профильная дисциплина в университете. И это все еще моя страсть сегодня. Я не могу объяснить, как все это началось», — рассказывает журналист.

Во всяком случае, еще в августе 2016 года у меня был выбор между долгосрочной безработицей во Франции и, возможно, замечательным опытом в регионе, который очаровывает меня. Я собрал немного денег в течение лета и взял билет на самолет до Бишкека. Жереми Лонжон

После года жизни в столице Кыргызстана он поделился своими впечатлениями.

— Что Вас удивляет в Бишкеке?

— Для меня Бишкек — это город, где ничего не работает нормально. Но, так или иначе, все работает. И это удивительно для меня. Я привык к «советским» городам после года жизни в России. Но я считаю, что здесь люди более гостеприимны, чем-то приятнее, чем в Москве.

Фото из личного архива. Жереми был поражен искренностью и добротой кыргызов

— Я поражен общественным транспортом в Бишкеке. Сначала кажется совершенно непонятным и хаотичным. Но потом понимаешь, что он очень практичный. Красивые пейзажи Кыргызстана тоже меня удивили. Я видел несколько фотографий, прежде чем приехать сюда, прочитал несколько книг о стране. Но это всегда удивительно, когда вы видите это в реальной жизни в первый раз.

Возможно, самым большим сюрпризом является то, что я просто думал о том, чтобы остаться здесь на несколько месяцев. Теперь я даже не собираюсь возвращаться во Францию. Жереми Лонжон

— Есть ли что-то общее между Страсбургом и Бишкеком?

— Страсбург и Бишкек очень разные. Менталитеты, архитектура, образ жизни... Помимо молодого поколения люди из обоих городов действительно разные. Но для меня это действительно хорошо. Я живу между двумя разными мирами. Это хорошо для ума, для духа. Это обогащает вашу повседневную жизнь.

Фото из личного архива. Жереми Лонжон (слева) уверен, что в Кыргызстане люди более гостеприимны, чем в Москве

— Чего Вам не хватает в Бишкеке?

— Я иногда скучаю по еде: хорошему вину и сыру из Франции. Я знаю, это может показаться снобистским, но я не думаю, что есть место за пределами Франции, где вы сможете найти такие же хорошие сыр и вино с отличным качеством и доступной ценой. Конечно, я скучаю по семье и друзьям. Но мой приезд в Кыргызстан стал способом завести новых друзей. И я думаю, что моя страсть к региону заразна, поскольку все больше и больше моих друзей и семьи в Европе планируют посетить Кыргызстан.

А еще я скучаю по чтению книг на французском языке! Это заставляет меня практиковать русский язык и читать Айтматова в первоисточнике, например. Так что, наверное, это хорошо. Жереми Лонжон

— Что Вам нравится в Бишкеке?

— Конечно, центр города приятный. Мне нравится немного прогуляться пешком, прежде чем поехать домой на маршрутке или автобусе. Мне очень нравятся южные микрорайоны. Я переезжаю каждые шесть месяцев в новую квартиру, но все равно мне очень понравилось жить там и проводить там время.

Можно сказать, что я южный бишкекчанин. Я люблю парк Победы рядом с Южными воротами. Он очень тихий, зеленый и мирный. Я всегда чувствую себя хорошо, когда я там, хожу, сижу рядом с каналом и пью шоро, который я полюбил, хотя вначале ненавидел его. Или люблю наслаждаться хорошей книгой в этом парке. Жереми Лонжон

— Какие блюда национальной кухни Вам понравились?

— Лагман и плов — мои любимые блюда. Собственно, мне ничего не нравится в кыргызской национальной кухне. Несмотря на то, что я не вегетарианец, думаю, что во всех блюдах, которые вы можете найти, слишком много мяса.

Фото из личного архива. По словам Жереми, люди в Кыргызстане и Франции очень разные, не считая молодое поколение

— Но в Бишкеке хорошо то, что есть большой выбор еды. Если в какой-то момент вам надоедает национальная кухня, вы всегда можете найти что-то еще: итальянскую, японскую, грузинскую кухню. Во всяком случае, для меня вкус еды — не самое важное. Главное — найти подходящих людей, чтобы поделиться с ними. В Бишкеке и Кыргызстане у меня не было с этим проблем.

— А какие блюда Вы бы даже не рискнули попробовать?

Я слышал, что в Кыргызстане можно есть бараньи глаза. И я думаю, что я бы боялся попробовать что-то подобное. Жереми Лонжон

— У меня уже были проблемы с поеданием мозгов и кишок. Это не мое.

— А что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Когда я впервые приехал сюда, я начал жить с местной семьей. Будучи европейцем из среднего класса, я был поражен добротой этих людей. Их жизнь нелегка, чувствуется нехватка денег. Им приходится сталкиваться со множеством проблем. Но они всегда готовы делиться друг с другом, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы вы чувствовали себя как дома. И я понял, что это черта характера, которая может применяться к любому кыргызу.

Конечно, есть исключения, как во всех частях света. Но я не боюсь сказать, что кыргызский народ — один из самых приятных и самых гостеприимных, если не самые хорошие люди, которых я знаю. Жереми Лонжон

А самое большое разочарование — вопрос о мусоре в Бишкеке, в любом городе Кыргызстана или деревне. Как эколог, я не могу видеть эти кучи мусора на улицах столицы. И я ненавижу это еще больше, когда я нахожу весь этот мусор в горах, когда иду в поход, или в парке, куда я иду на прогулку.