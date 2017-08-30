Медеткан Шеримкулов о Кыргызстане как об «островке демократии»

Кыргызстан перестает быть «островком демократии». Об этом сегодня на форуме свободы слова заявил спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов.

По его словам, он удивлен ситуацией со СМИ, которая сложилась в стране.

В вопросах свободы слова Кыргызстан всегда был первым, нас не зря соседние республики называли «островком демократии», и достижения 26 лет независимости Кыргызстана нельзя ни в коем случае потерять. Медеткан Шеримкулов

Медеткан Шеримкулов высказался и по ситуации с телеканалом «Сентябрь», приведя в пример случай, произошедший в советское время с газетой «Вечерний Бишкек», когда должность председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева при переносе слова напечатали как «преддатель».

«Это был скандал союзного масштаба. И какой вывод мы сделали? Да, наказали Николая Кирпиченко — опытного журналиста, редактора освободили от занимаемой должности, журналиста Сандлера также уволили, но никому в голову не пришло закрывать «Вечерку» или сажать кого-то в тюрьму. И это в советское время», — рассказал Медеткан Шеримкулов.

Он добавил, что не считает правильным и оправданным, когда закрывают телеканал только за то, что в прямом эфире человек, не имеющий отношения к редакции, высказал свое мнение год назад, тем более сказанное не имело никаких последствий.

«Нужно наказать самого человека, наказать ответственного, может, наказать руководителя телеканала, журналиста, но закрывать канал полностью — это неправильно», — считает Медеткан Шеримкулов.

Относительно миллионных исков к другим СМИ он отметил:

Вместо того, чтобы понять, о чем речь, почему журналисты вынуждены писать такого рода материалы, у нас переходят на путь давления. Это рано или поздно приведет только к отрицательным последствиям.

Напомним, Генеральная прокуратура подала иск на телеканал «Сентябрь» в связи с высказываниями экс-главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова в прямом эфире телеканала 29 сентября 2016 года. Генпрокуратура сообщила, что его высказывания признали экстремистскими.

На данный момент полковник Абдылда Капаров отбывает наказание в колонии-поселении города Нарына. Ошский областной суда признал его виновным в нанесении ущерба чести и достоинству братьев Жээнбековых и разжигании межнациональной розни и приговорил к четырем годам заключения.

22 августа Первомайский районный суд вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь».

Представители ТРК утверждали, что выступление Абдылды Капарова транслировал джалал-абадский телеканал, закрытый год назад и не имеющий отношения к бишкекскому.