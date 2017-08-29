Омбудсмен Кыргызстана назвал суровым решение закрыть телеканал «Сентябрь»

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев назвал суровым решение закрыть телеканал «Сентябрь». Об этом сообщила его пресс-служба.

Прекращение деятельности ТРК «Сентябрь» обосновывается судом тем, что телеканал осуществлял экстремистскую деятельность. Однако трансляция материалов экстремистского характера производилась лишь один раз — 29 сентября 2016 года.

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«Таким образом, считаем, что доводы, излагаемые в описательно-мотивировочной части решения суда о реализации администрацией телеканала «Сентябрь» экстремистской деятельности, явно преувеличены. С того момента, как материалы экстремистского характера транслировались на телеканале, прошел практически год, и сегодня можно с абсолютной уверенностью говорить, что их трансляция не повлекла за собой каких-либо тяжких последствий», — говорится в сообщении.