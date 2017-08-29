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Общество

На одном из стратегических объектов Кыргызстана выявили несколько нарушений

На одном из стратегических объектов Кыргызстана - Кировском водохранилище - выявили несколько нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Госэкотехинспекции.

Как рассказал ИА «24.kg» начальник управления водного надзора ГЭТИ Алмаз Ташпаев, на водохранилище нет защитных зон, у ведомственной лодки отсутствуют разрещительные документы на эксплуатацию, отсутствуют знаки обозначения водного объекта, прилегающая территория замусорена, отсутствуют пожарные щиты, разрушаются отводные каналы.

Госэкотехинспекция выдала предписание об устранении семи нарушений в течении месяца, но руководство водохранилища не выполнило ни одного, и директора водного объекта оштрафовали на 10 тысяч сомов.

Кроме того, ведомство готовит представление на директора Кировского водохранилища Шыгая Момуналиева в Министерство сельского хозяйства с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности.

Как рассказали в Госэкотехинспекции, Кировское водохранилище используется в ирригационных целях, 30 процентов его воды использует Кыргызстан, остальные 70 процентов уходит на орошение сельхозугодий Казахстана.

 
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