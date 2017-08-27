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Общество

Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место

Фото из личного архива. Оливье Ле Блан

Француз канадского происхождения Оливье Ле Блан приехал в Кыргызстан чуть больше года назад — в июне 2016-го.

В основном он работает в сфере коммуникаций и фотографии, а в настоящее время предоставляет коммуникационные и информационно-просветительские услуги проекту, направленному на снижение заболеваемости туберкулезом в стране. В свободное время Оливье делает портреты в своей студии.

— Почему вы решили приехать в нашу страну?

— С 2006 года мы с женой жили в Танзании, Казахстане, Пакистане, Таиланде, Соединенных Штатах и Демократической Республике Конго. Когда мы жили в Алматы в 2009-2011 годах, несколько раз ездили в Бишкек. За это время мы действительно влюбились в эту часть мира и всегда хотели сюда вернуться.

Жизнь в Пакистане, Таиланде и Конго в период с 2011-го по 2016-й была интересной и довольно насыщенной.

Возвращение в прекрасную Среднюю Азию было для нас правильным решением, потому что мы хотели иметь хорошее качество жизни.

Оливье Ле Блан
— Что удивляет вас в Кыргызстане?

— Множество вещей... Красота природы, необъятность девственной местности, качество свежих продуктов на базаре, особенно фруктов летом(!), уникальная культура и дружелюбность людей.

В Бишкеке, возможно, нет архитектурной красоты Парижа, но это удивительно удобное и достойное для проживания место. В нем есть все, что нужно: хорошие кафе и рестораны, здесь чувствуешь себя в безопасности, и он усеян красивыми парками.

Оливье Ле Блан
Стоимость жизни невелика, и здесь есть чем заняться. Город не такой большой, как Бангкок (где проживает почти 15 миллионов человек), поэтому здесь нет невыносимых пробок, но он достаточно велик, чтобы предоставлять все необходимые для комфорта человека услуги. Честное слово, это одно из самых удобных мест для жизни, которое я знаю.

— Что в Бишкеке напоминает вам о вашем родном городе?

— Я родом из Монреаля (Канада), в котором, как и в Бишкеке, есть множество парков, где люди любят проводить время. Еще, конечно, погода с ее четырьмя сезонами похожа на канадскую, но зима дома намного холоднее.

из личного архива
Фото из личного архива. В Кыргызстане Оливье чувствуюет себя в безопасности

— Чего вам не хватает здесь?

— Если честно, мне всего хватает. Конечно, я скучаю по своим друзьям и семье, и я буду скучать по ним, куда бы я ни поехал.

— Наверняка у вас появилось любимое место в Бишкеке...

— В самом Бишкеке мне очень нравится бульвар Эркиндик. Это самая красивая улица, которую я когда-либо видел. Мне нравятся высокие деревья, вода в каналах, продавцы мороженого и игрушек, а также площадки, на которых могут играть дети. Даже в очень жаркий день на бульваре приятно проводить время из-за тени деревьев и холодной воды, бегущей по маленьким каналам.

— Что вам нравится в национальной кухне, а что вы боитесь даже попробовать?

— Мне нравится почти все! Но когда я был в Оше на местном базаре, там продавали легкие, наполненные молоком. Я даже не знал, что такое существует, и это то, что я бы побоялся попробовать.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Я не могу сказать, что меня здесь разочаровали люди. В общем, все дружелюбны, любопытны, готовы помочь и очень гостеприимны. Здесь я чувствую себя в безопасности, и я никогда не ощущал, что мне здесь не рады.

из личного архива
Фото из личного архива. С 2006 года Оливье с женой жили в Танзании, Казахстане, Пакистане, Таиланде, Соединенных Штатах и Демократической Республике Конго.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Бишкек — один из моих любимых городов в мире, поэтому, если честно, я бы мало, что изменил.

Я хотел бы видеть больше безопасных мест для велосипедов. В настоящий момент на всех асфальтированных дорогах, наиболее подходящих для езды на велосипеде, очень много транспортных средств, и по ним небезопасно передвигаться.

Оливье Ле Блан

За пределами Бишкека горы предлагают необычайный потенциал для всевозможных пеших туров и многодневных приключений. К сожалению, на туристических тропах не всегда имеются указатели и не все в хорошем состоянии. Также очень мало актуальных карт туристических маршрутов, которые бы позволили людям планировать поездки в горы. На тропах много разрушающихся мостов, или они вообще отсутствуют, что затрудняет переправу через многие реки в горах.

Я думаю, что если бы туристические маршруты обслуживались, имели обозначения и с регулярными обновлениями отображались бы на картах, то Кыргызстан мог бы стать знаменитым местом пешего туризма и кемпинга.

Оливье Ле Блан

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