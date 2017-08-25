В Министерстве образования назвали среднюю зарплату учителей

В Министерстве образования и науки назвали среднюю зарплату учителей. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

По ее данным, средняя заработная плата учителя составляет 11 тысяч 49 сомов. Зарплата молодого учителя, который только пришел в школу, — 8 тысяч 340 сомов при 20-часовой рабочей неделе.

С 2015 года оплата труда школьных учителей выросла в среднем на 50,5 процента.

Напомним, сегодня на заседании парламента министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева не смогла назвать среднюю зарплату молодого учителя. А средняя зарплата учителя, по словам министра, 13 тысяч сомов.