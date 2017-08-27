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Общество

Топ-5 книг от главы Фонда развития предпринимательства Чынгыза Макешова

Фото из Интернета. Чынгыз Макешов

Известные люди Кыргызстана делятся с читателями ИА «24.kg» своими книжными предпочтениями. Они рекомендуют те произведения, которые сами не раз перечитывали, те книги, которые уже давно стали для них настольными. Сегодня герой нашей рубрики — глава Фонда развития предпринимательства Чынгыз Макешов.

Я люблю читать книги с детства. Мои летние каникулы проходили на джайлоо в Суусамыре, где не было телевизора и было мало детей. Выезжая на джайлоо, в библиотеке я брал максимальное количество книг, которое выдавали. Поэтому «Мастера и Маргариту» я прочитал в 5-м классе.

Чынгыз Макешов
Нашим читателям он посоветовал прочитать пять книг, которые повлияли и до сих пор влияют на его мировоззрение.

1Эпос «Манас»

— Я десять лет прожил в юрте и впитал в кровь легенды, рассказы и до сих пор верю, что этот человек существовал и существует. Он наполняет духом мою жизнь. Идеи и ценности эпоса актуальны по сей день.

Когда я не знаю, как поступить, я задаю вопрос, как бы поступил на моем месте Манас. Он является ориентиром для меня. Всем советую прочитать это произведение детям.

Чынгыз Макешов
Величайшее произведение устного творчества кыргызского народа в пересказе известного манасчи Саякбая Каралаева можно скачать здесь.

2«Алхимик» Пауло Коэльо

— Это книга с очень глубоким смыслом, но читается она легко. Непредсказуемый сюжет, где нам преподается главный урок жизни: когда ты идешь по своей стезе, вся Вселенная помогает тебе.

Книга есть в свободном доступе. Ее можно скачать из Интернета или прочитать онлайн.

3«Прощай, Гульсары!» Чингиза Айтматова

— Все произведения Чингиза Айтматова очень близки мне. В них есть тонкая связь людей и природы. Читая его, понимаешь, насколько несокрушима внутренняя воля к сохранению достоинства, что является актуальным и по сей день.

В честь писателя меня назвали Чингизом, и этим я горжусь.

Чынгыз Макешов
Повесть Чингиза Айтматова можно почитать онлайн.

4«Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита

— Эту книгу должны прочитать все чиновники и руководители. В ней автор доказал, что богатством является не золото в те времена, ни нефть и не доллары сейчас, а человеческий труд. Поэтому выгоднее всего инвестиции в повышение потенциала человека.

Книга есть в свободном доступе в Интернете, и ее можно прочитать онлайн.

5«Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры» Дэйва Логана, Джона Кинга и Хэли Фишер-Райт

— Эту книгу я читаю сейчас. Она дает понимание о создании в компании сильной корпоративной культуры. Книга будет интересна топ-менеджерам, руководителям и владельцам компаний.

На русском языке книга доступна для чтения онлайн.
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