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Общество

Студентов в Таджикистане, приезжающих на занятия за рулем, будут отчислять

В Таджикистане будут отчислять студентов и магистров, которые будут приезжать на занятия за рулем своих автомобилей. Соответствующие поправки в законы РТ «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О среднем профессиональном образовании» и «О высшем профессиональном образовании и последипломном профессиональном образовании» были одобрены на заседании Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана.

Депутаты парламента Таджикистана единогласно поддержали предложенные президентом поправки в ряд законов об образовании, согласно которым школьниками и студентам отныне запрещается приезжать на учебу за рулем автомобиля. В случае нарушения студентам грозит отчисление сроком до трех лет. Этот показатель для учащихся лицеев и средних профессиональных образовательных учреждений составит один год.

Указанные поправки обеспечат социальную справедливость и равенство в сфере образования.

«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам водить автомобиль в других случаях. Сотрудники ГАИ это должны учесть», — заявил депутат нижней палаты парламента Саиджафар Усмонзода.

Ранее Министерство науки и образования Таджикистана запретило школьникам и студентам хиджаб, узкие, рваные джинсы, мини и узкие юбки, футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран, спортивную одежду (кроме занятий физкультурой и субботников), более одной серьги в одном ухе, яркий или броский макияж, длинные ногти, бороды и длинные волосы (для мальчиков), татуировки.

Им разрешается носить национальные платки и тюбетейки. Одежду рекомендовано покупать у отечественных производителей.
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