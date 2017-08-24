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Общество

Азимбек Бекназаров: «Мегаком» в свое время нужно было вернуть владельцу

Азимбек Бекназаров считает, что компанию «Мегаком» в свое время нужно было вернуть владельцу. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По его словам, он еще в сентябре 2014 года получил справку из Генеральной прокуратуры о том, что по компании «Мегаком» возбуждено уголовное дело, проведено расследование, материалы переданы в суд, к ответственности привлекались 17 человек.

«После этого прошло не так много времени, как ушел с должности генпрокурор Ибраев. Это было в сентябре. Потом, в октябре, пришла вторая справка из главного надзорного органа, в которой указано, что государство после вынесения судебных решений потеряет контроль над 49 процентами доли и имуществом ОсОО «БиМоКом». Таким образом, Кыргызская Республика абсолютно ничего не выиграет в судебном споре между Penwell и фигурантами. Необходимо искать возможные выгодные для республики пути разрешения данной ситуации, так как в рамках возбужденных уголовных дел эти проблемы не решить, в лучшем случае мы можем осудить фигурантов», — зачитал справку от надзорного органа Азимбек Бекназаров.

После этой справки, по его словам, и правительство, и Генеральная прокуратура решили забрать сотовую компанию в собственность государства. «В интервью «Азаттыку» Аида Салянова сказала: «Если бы мы, как сказал Бекназаров, рассмотрели уголовное дело, ничего не имели бы». Поэтому они 100 процентов доли компании без суда передали в Госкомимущество», — сказал он.

По его словам, надзорный орган в деле мобильного оператора должен был обеспечивать законность, а не отбирать чье-то имущество в пользу государства.

«Они должны были обеспечить законность и вернуть имущество владельцу. В то время Генеральная прокуратура ввела в заблуждение Атамбаева. Они не стали рассматривать передачу государству 51 процента акций компании, а перешли на стопроцентное изъятие», — сказал Азимбек Бекназаров.

Как он считает, подобное изъятие никогда не принест пользу государству, так как частник, подав в международный суд, все равно выиграет. «Вот вчера Penwell за упущенную выгоду и подал такой иск», — заключил он.
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