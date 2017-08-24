Правозащитники возмущены закрытием ТРК «Сентябрь»

Правозащитники обратились к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой разобраться с ситуацией вокруг телеканала «Сентябрь». Они написали открытое письмо.

Представители НПО отмечают, что молниеносность закрытия цифрового телеканала указывает, по их мнению, на истинные мотивы — политические гонения на независимые СМИ для ограничения доступа граждан к альтернативной информации о происходящих в стране политических событиях.

Абсурдность ситуации в том, что, предъявляя претензии в экстремизме отдельному телеканалу, власти нарушают Закон о СМИ, по которому редакция или учредители не несут ответственности за содержание материала, если он показан в прямом эфире. Из письма правозащитников

«Подобные повторяющиеся нарушения закона напрямую провоцируют граждан на протест, который может привести к предвыборным или же поствыборным конфликтам», — подчеркнули правозащитники.

Они требуют от депутатов Жогорку Кенеша немедленно остановить политические преследования СМИ, гражданских активистов, политических деятелей, альтернативных кандидатов в президенты «при помощи использования административного ресурса, главным инструментом которого стали силовые и судебные органы».

Генеральная прокуратура подала иск в связи с высказываниями экс-главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова в прямом эфире телеканала «Джалал-Абад Сентябрь» 29 сентября 2016 года, когда он заявил, что на открытии школы в Араване играл гимн Узбекистана, посчитав их экстремистскими и разжигающими межнациональную рознь. В том же интервью Абдылда Капаров обвинил Сооронбая и Асылбека Жээнбековых в том, что якобы «они присвоили $3 миллиона, выделенные на стабилизацию ситуации во время июньских событий 2010 года».

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Генпрокуратура сообщила, что по поводу этих высказываний Абдылды Капарова проведены соответствующие экспертизы, которые признали данные заявления экстремистскими.

На данный момент полковник Абдылда Капаров отбывает наказание в колонии-поселении города Нарына. Решением Ошского областного суда от 21 июня он признан виновным в нанесении ущерба чести и достоинству братьев Жээнбековых и разжигании межнациональной розни. Его приговорили к четырем годам заключения. Сам Капаров отвергает все представленные обвинения, считая уголовное дело преследованием со стороны Жээнбековых.

Канал «Джалал-Абад Сентябрь» прекратил вещание год назад. Представитель цифрового телеканала «Сентябрь», которому суд запретил вещание, Кайыргуль Урумканова недоумевает, почему ТРК в Бишкеке должна нести ответственность за контент аналогового ТВ, к тому же несуществующего.