В Оше владельца СТО оштрафовали на 100 тысяч сомов

В Оше владельца Станции технического обслуживания Госэкотехинспекция оштрафовала на 100 тысяч сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, владелец СТО (акционерное общество «Ош тейлоо курулуш»), расположенной на улице Раззакова, не исполнил предписание проверяющего органа. Как сообщается, владелец не смог предоставить разрешительные документы на строительство станции техобслуживания и ведение предпринимательской деятельности.

Напомним, с апреля 2017 года были повышены некоторые виды административных штрафов.