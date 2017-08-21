Директором музея «Сулайман-Тоо» назначен Абдыкайым Кангельдиев

Директором музея «Сулайман-Тоо» в Оше назначен Абдыкайым Кангельдиев. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве культуры, туризма и информации.

Фото радио Марал FM. Абдыкайым Кангельдиев

По его данным, соответствующее распоряжение премьер-министра от 18 августа в Министерство культуры поступило сегодня.

Ранее Абдыкайым Кангельдиев занимал должность заведующего сектором образования и культуры в аппарате полномочного представительства правительства в Ошской области.

Напомним, ранее директором музея была назначена певица Самара Каримова, однако после негативного отклика в социальных сетях она отказалась от должности.

По информации Минкультуры, в 2009 году музей «Сулайман-Тоо» был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем хранится около 33 тысяч экспонатов.