14:29
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Общество

Директором музея «Сулайман-Тоо» назначен Абдыкайым Кангельдиев

Директором музея «Сулайман-Тоо» в Оше назначен Абдыкайым Кангельдиев. Информацию  ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве культуры, туризма и информации.

радио Марал FM
Фото радио Марал FM. Абдыкайым Кангельдиев

По его данным, соответствующее распоряжение премьер-министра от 18 августа в Министерство культуры поступило сегодня.

Ранее Абдыкайым Кангельдиев занимал должность заведующего сектором образования и культуры в аппарате полномочного представительства правительства в Ошской области.

Напомним, ранее директором музея была назначена певица Самара Каримова, однако после негативного отклика в социальных сетях она отказалась от должности. 

По информации Минкультуры, в 2009 году музей «Сулайман-Тоо» был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем хранится около 33 тысяч экспонатов.
Ссылка:
просмотров: 31
Версия для печати
Материалы по теме
Новая скульптурная экспозиция открылась в культурном центре «Рух Ордо»
В Госстрое рассказали, сколько денег выделили на ремонт Исторического музея
В Минкультуры не знают, когда откроют Исторический музей. Ищут деньги на ремонт
Турция и Кыргызстан не смогли договориться о сроках ремонта Исторического музея
Новый директор музея «Сулайман-Тоо» в Оше проработала в должности один день
На берегу Иссык-Куля разместили музей под открытым небом
Дастан Догоев назначен главой Государственной регистрационной службы (резюме)
Дом-музей Айтматова — место, в котором должен побывать каждый кыргызстанец
Афиша на выходные: 10—11 июня
В Доме-музее Ч.Айтматова пройдет день открытых дверей
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Более 11&nbsp;тысяч кыргызских учащихся не&nbsp;пустят в&nbsp;Турцию Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию
Бизнес
4G-модем в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; акция продолжается! 4G-модем в подарок от MegaCom — акция продолжается!
Жаркий август, череда жарких открытий. В&nbsp;Кок-Джаре открылся супермаркет Globus Жаркий август, череда жарких открытий. В Кок-Джаре открылся супермаркет Globus
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store