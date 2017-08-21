Граффити в Бишкеке. Если всего бояться, то и начинать не стоит

Сегодня в рамках граффити-проекта «Я люблю Бишкек» арт-группой Basicolors презентована третья стена граффити по адресу: проспект Чуй, 59.

Проект направлен на изменение общественных пространств города руками креативной молодежи и активных горожан при помощи современного уличного искусства.

Напомним, ранее арт-группа расписала стену в Бишкеке на углу улиц Айни и Токтоналиева и стену дома на улице Кольбаева.

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По словам координатора проекта Виктора Цоя, локацию выбрали по следующим причинам — во всем районе нет ни одного арт-объекта, стена дома много лет оставалась испорченной вандалами, и самое главное — жители проявили активность и показали готовность помогать художникам.

По их словам, работа над картиной заняла три дня, в течение которых жители дома активно помогали им, предоставив все необходимое для успешной реализации проекта.

Жителям импонировала тема «защита природы», и художники охотно отозвались на актуальную тему. В итоге многодневной подготовительной работы появился концепт картины, в который добавили национальный колорит и элементы классического граффити.

«Девочка в национальном костюме и птицы в зеленом цвете означают природу, все, что за зеленым кругом — опустошение», — сообщил Виктор Цой.

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По его словам, изначально многие скептически относятся к идее украшать стены рисунком.

«Например, до этого на стене дома было нелегальное граффити — неприличные и плохие слова», — рассказал ИА «24.kg» Виктор Цой.

— Матерные слова - это нелегальное граффити?

— Все, что нарисовано на стене, - это граффити, даже если будет написано «кетсин».

Художники рассказали, что их часто спрашивают, а если кто-то приедет и испортит стену?

«Конечно, такая вероятность есть, но если бояться этого, тогда и начинать ничего не стоит», — подчеркнул художник.