16:06
+34
USD 69.34
EUR 81.87
RUB 1.16
Общество

Граффити в Бишкеке. Мы заряжаемся позитивом и энергией жителей домов

Вторая стена граффити-проекта «Я люблю Бишкек» готова!  Об этом сообщил его координатор Виктор Цой.

Стену дома на улице Кольбаева расписала за две недели команда из шести художников-граффити арт-группы Basicolors.

Напомним, ранее художники расписали стену в Бишкеке на углу улиц Айни и Токтоналиева. Как ранее сообщали участники, проект направлен на изменение общественных пространств города руками креативной молодежи и активных горожан.   

На вопрос корреспондента ИА «24.kg», почему выбран именно этот дом, Виктор Цой сообщил, что жители дома обратились к ним с просьбой решить проблему серости и однообразия многоэтажек в Бишкеке. 

«Дом находится в очень ухоженном дворе, сразу видно, что жильцы следят за домом и двором. Во дворе расположены многочисленные инсталляции из пластика и резины, сделанные самими жителями. Дети из расположенного напротив интерната для глухонемых с удовольствием играют на площадке двора», — рассказал Виктор Цой.

Он добавил, что, увидев двор и то, как жители  благоустраивают его, художникам захотелось нарисовать что-то особенное, учитывая то, что в округе нет ни игровых площадок, ни развлекательных центров для детей.

«Так родилась идея с ярким подводным миром: с одной стороны, ярко, с другой — очень интересно и необычно. В нашей коллекции это первый рисунок в такой тематике. Мы очень рады,  что познакомились с такими интересными и приятными людьми. Подавляющее большинство жителей дома пенсионеры, но они еще полны сил и энергии. Работая над этой стеной, мы словно зарядились позитивом и энергией жителей этого дома!» — подчеркнули авторы художественного произведения. 
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Турция начала строительство стены на границе с Ираном
Кыргызстанские художники разукрасили фасад дома в Алматы
В Бишкеке открылся первый арт-объект с граффити
Художник из Кыргызстана принял участие в фестивале стрит-арта в Новосибирске
В Киеве пройдет фотовыставка «Лица Кыргызстана»
В Бишкеке на фасадах зданий появятся граффити-картины
Кыргызский художник без кисти создал портрет Токтогула Сатылганова
В Петербурге уличные художники посвятили граффити памяти погибших в метро
В Москве появилось граффити с главой МИД России Сергеем Лавровым
В США художник разместила на рекламных щитах фотографии скрытых ими пейзажей
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;для просмотра&nbsp;ТВ в&nbsp;Кыргызстане O!TV — мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в Кыргызстане
&laquo;Звонок за&nbsp;счет друга&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; вас всегда выручат! «Звонок за счет друга» от MegaCom — вас всегда выручат!