Граффити в Бишкеке. Мы заряжаемся позитивом и энергией жителей домов

Вторая стена граффити-проекта «Я люблю Бишкек» готова! Об этом сообщил его координатор Виктор Цой.

Стену дома на улице Кольбаева расписала за две недели команда из шести художников-граффити арт-группы Basicolors.

Напомним, ранее художники расписали стену в Бишкеке на углу улиц Айни и Токтоналиева. Как ранее сообщали участники, проект направлен на изменение общественных пространств города руками креативной молодежи и активных горожан.

На вопрос корреспондента ИА «24.kg», почему выбран именно этот дом, Виктор Цой сообщил, что жители дома обратились к ним с просьбой решить проблему серости и однообразия многоэтажек в Бишкеке.

«Дом находится в очень ухоженном дворе, сразу видно, что жильцы следят за домом и двором. Во дворе расположены многочисленные инсталляции из пластика и резины, сделанные самими жителями. Дети из расположенного напротив интерната для глухонемых с удовольствием играют на площадке двора», — рассказал Виктор Цой.

Он добавил, что, увидев двор и то, как жители благоустраивают его, художникам захотелось нарисовать что-то особенное, учитывая то, что в округе нет ни игровых площадок, ни развлекательных центров для детей.

«Так родилась идея с ярким подводным миром: с одной стороны, ярко, с другой — очень интересно и необычно. В нашей коллекции это первый рисунок в такой тематике. Мы очень рады, что познакомились с такими интересными и приятными людьми. Подавляющее большинство жителей дома пенсионеры, но они еще полны сил и энергии. Работая над этой стеной, мы словно зарядились позитивом и энергией жителей этого дома!» — подчеркнули авторы художественного произведения.