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Общество

Zanoza должна выплатить президенту 3 миллиона сомов за публикацию комментария

Сайт Zanoza должен выплатить президенту Кыргызстана 3 миллиона сомов за публикацию комментария Омурбека Текебаева. Решение вынес судья Первомайского районного суда Алмаз Калыбаев.

Ранее генеральный прокурор Индира Джолдубаева, защищающая честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева, помимо опровержений, требовала 13 миллионов сомов в виде компенсации за моральный ущерб (10 миллионов с «Азаттыка» и 3 миллиона с Zanoza.kg) за опубликованный на сайтах изданий комментарий лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о своей поездке на Кипр.

Однако по просьбе президента страны ГП КР иск в отношении «Азаттыка» отозвала.
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