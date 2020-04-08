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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанские студенты на Кипре обратились к президенту с просьбой о помощи

Студенты из Кыргызстана, учащиеся на Кипре, просят президента страны Сооронбая Жээнбекова и спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова помочь им в возвращении на родину.

Свое видеообращение они опубликовали в социальных сетях.

Студенты заявили, что неоднократно обращались в посольство. Однако ответа так и не получили.

«Мы учимся и работаем на Кипре. Сейчас в связи с тяжелой обстановкой закрыты учебные заведения и рабочие места, продукты дорожают. Мы не можем платить арендную плату за квартиры. Просим вас помочь. Мы хотели бы вернуться на родину, но все авиасообщения прекращены, аэропорты не работают», — говорят студенты.

По данным 24.kg, с Кипра на родину не могут вернуться 42 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149522/
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