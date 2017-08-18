Афиша на выходные: 19-20 августа

Концерты, выступления

19 августа. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

19 августа. Выступление саксофонистки Марии Гнусиной (Тараз)

Мария Гнусина — участница казахстанской группы «Домик желтого дятла». Она мультиинструменталист. В этот раз музыкант порадует зрителей игрой на саксофоне, сольно блюзово-джазовыми произведениями и импровизациями.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

19 августа — 17 сентября. Цирковое шоу гигантских фонтанов «Удивительный город»

Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, кошки, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, иллюзионисты, клоуны.

Кыргызский государственный цирк, 12.00, 16.00 (только по выходным)

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

18-20 августа. Выставка-продажа картин Зули Есентаевой

Молодая художница проводит выставку своих картин из серии «Цветы» в поддержку Ботанического сада имени Э.Гареева. Половину вырученных средств она передаст ботсаду.

Кофейня Coffee (напротив стадиона имени Д.Омурзакова).

19 августа. Благотворительное автошоу Active Fest

В мероприятии примут участие авто- и мотоклубы Кыргызстана, Казахстана и России, танцевальные группы, диджеи города.

Центр отдыха St.Tropez, 12.00.

19-31 августа. Проект «За красной линией»

Проект посвящен годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа 2016 года. Кроме инсталляции, представлена живопись Валерия Руппеля.

Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

20 августа. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.



Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

Мастер-классы, тренинги, встречи

19 августа. Семинар Марины Таргаковой «Счастливый или «удобный» ребенок?»

Семинар рассчитан на родителей, бабушек, дедушек, педагогов, психологов, а также всех, кто сам был когда-то ребенком и кому небезынтересно, какие жизненные сценарии мы выносим из детства, а затем неосознанно строим по ним свою взрослую жизнь. Семинар поможет разобраться со страхами и ограничениями, дабы затем совершить следующий шаг — найти и исправить ошибки в собственной педагогике.

Отель «Достук» (конференц-зал «Империал»), 18.00.

19 августа. Занятие по йоге «Соматика. Если болит спина: истощаем примитивные рефлексы»

На этом занятии вы узнаете, с помощью каких упражнений можете исправить движения и тем самым улучшить состояние своего здоровья в целом и опорно-двигательного аппарата в частности. Регистрация по телефонам: 0312540244 и 0559930071.

Йога-дом «Атма», 11.30.

19 августа. Latino Party

В программе любимая музыка бачаты, сальсы и кизомбы, мастер-класс для начинающих, флешмоб.



Кафе-бар GQ, 20.00.

Кино

19 августа. Показ фильма «Вторая жизнь Уве»

Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. Зато Уве умеет все. В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и в мыслях. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного?

ololohaus, 19.00.

18-25 августа. Неделя российского кино в Кыргызстане

В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном пройдет Неделя российского кино. В Кыргызстан прибудет российская делегация в составе заслуженных артистов РФ, продюсеров и кинокритика. Программу можно найти по ссылке.

Кинотеатры «Манас», «Октябрь» (Бишкек), «Голубой Иссык-Куль» (Чолпон-Ата).