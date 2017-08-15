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Общество

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков попросил не проверять знания мэра Бишкека

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков попросил не проверять знания мэра Бишкека, а давать конкретные предложения по решению проблем. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета по реализации проекта «Таза коом».

Так, глава Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов спросил мэра Албека Ибраимова, как город намерен снижать уровень парниковых газов.

«Ты не проверяй его знания, а дай предложения. Ты специалист-эколог, что надо сделать, ответь сам», — заявил Сооронбай Жээнбеков, предложив изложить предложения по улучшению экологии столицы на бумаге.
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