Масляная жижа. В микрорайоне «Аламедин-1» взяли пробы воды в канале

В микрорайоне «Аламедин-1» взяли пробы воды в канале. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минприроды.

На место выехали сотрудники регионального управления Бишкека и Аламединского района службы экологического и технического надзора и представители департамента экологического мониторинга.

Пробы отправили на исследование, об итогах которого в ведомстве сообщат дополнительно.

Фото Минприроды КР. Взятие проб

Напомним, ранее читатель сообщил, что вода в канале в микрорайоне «Аламедин-1» загрязняется.

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