Топ-5 книг от президента «КВН Кыргызстана» Евгения Акопяна

Сегодня гостем нашей рубрики стал бессменный президент и ведущий ОО «КВН Кыргызстана», а с недавних пор и.о. председателя ОО «Армянская диаспора «Арарат» в республике Евгений Акопян.
1Ильф и Петров «12 стульев» и «Золотой теленок»
Настольной книгой, библией любого кавээнщика является нетленное гениальное произведение об Остапе Бендере. Причем перечитывать эти две книги можно по много раз, каждый раз находя новый смысл и новую сатиру.
Прочитать книгу онлайн можно здесь.
2Леонид Андреев «Иуда Искариот»
Прочитать произведение можно здесь.
3Джон Рокфеллер и Генри Форд «Время - деньги»
Интересно читать об успешных людях, наблюдать за тем, как они мыслят.
Разве не гениальны фразы Рокфеллера: «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги» или «Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра»?
Прочитать книгу онлайн можно здесь.
4Рассказы Нодара Думбадзе
Еще в юности я увлекся рассказами советского грузинского классика, и мне они оказались очень близки и понятны. «Кукарача», «Собака», «Кровь», «Неблагодарный». В них столько добра и света, столько любви и мудрости! А тонкий неповторимый юмор, пропитанный чудесными образами и описаниями... Я не встречал ничего подобного ни у кого более.
Прочитать один из рассказов можно здесь.
5Михаил Жванецкий «Любовь» (коротко)
Небольшой томик коротких и емких мыслей неповторимого Михаила Михайловича читал взахлеб.
«Она: — Хочешь, я помолчу? Поверь мне, я еще никому этого не предлагала».
Или вот: «— Да! Я люблю тебя, а сплю с другими.
— Почему?
— Время такое...»
Или еще: «Кто женился на молодой, расплатился с ней сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой».
Ну и подытожить можно было бы еще одной очень близкой мне по духу фразой: «Мадам, мы с вами прекрасно дополняем друг друга. Я умный, веселый, добрый, сообразительный, незлопамятный, терпеливый, интеллигентный, верный, надежный, талантливый...»
Прочитать книгу можно здесь.
Читайте, господа! Читайте! Чтобы не было мучительно больно...Евгений Акопян