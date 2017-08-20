Топ-5 книг от президента «КВН Кыргызстана» Евгения Акопяна

Сегодня гостем нашей рубрики стал бессменный президент и ведущий ОО «КВН Кыргызстана», а с недавних пор и.о. председателя ОО «Армянская диаспора «Арарат» в республике Евгений Акопян.

1 Ильф и Петров «12 стульев» и «Золотой теленок»

Настольной книгой, библией любого кавээнщика является нетленное гениальное произведение об Остапе Бендере. Причем перечитывать эти две книги можно по много раз, каждый раз находя новый смысл и новую сатиру.

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

2 Леонид Андреев «Иуда Искариот»

Для меня явилось откровением это малоизвестное широкому кругу читателей произведение. Представьте на мгновение, что Иуда хороший человек. И не просто хороший, а лучший, самый ближайший к Христу. Страшно? Страшно, потому что кто тогда мы, если он хороший? Когда прописные истины ставятся под сомнение, по-моему, круче быть не может... Потрясающая драма, которая сделает каждого чуточку чище.

Прочитать произведение можно здесь.

3 Джон Рокфеллер и Генри Форд «Время - деньги»

Интересно читать об успешных людях, наблюдать за тем, как они мыслят.

Разве не гениальны фразы Рокфеллера: «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги» или «Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра»?

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

4 Рассказы Нодара Думбадзе

Еще в юности я увлекся рассказами советского грузинского классика, и мне они оказались очень близки и понятны. «Кукарача», «Собака», «Кровь», «Неблагодарный». В них столько добра и света, столько любви и мудрости! А тонкий неповторимый юмор, пропитанный чудесными образами и описаниями... Я не встречал ничего подобного ни у кого более.

Прочитать один из рассказов можно здесь.

5 Михаил Жванецкий «Любовь» (коротко)

Небольшой томик коротких и емких мыслей неповторимого Михаила Михайловича читал взахлеб.

«Она: — Хочешь, я помолчу? Поверь мне, я еще никому этого не предлагала».

Или вот: «— Да! Я люблю тебя, а сплю с другими.

— Почему?

— Время такое...»

Или еще: «Кто женился на молодой, расплатился с ней сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой».

Ну и подытожить можно было бы еще одной очень близкой мне по духу фразой: «Мадам, мы с вами прекрасно дополняем друг друга. Я умный, веселый, добрый, сообразительный, незлопамятный, терпеливый, интеллигентный, верный, надежный, талантливый...»

Прочитать книгу можно здесь.