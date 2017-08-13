Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане

Али Фархан — пуштун из Пакистана. В Кыргызстане работает инженером в строительной компании. Покинуть родину его вынудила сложная жизненная ситуация. Но он не жалеет, что когда-то рискнул: в Кыргызстане у него любимая жена, дочери-близняшки, работа. Не обходится и без сложностей. К примеру, иностранец, живущий в стране с 2008 года, до сих пор не может получить вид на жительство.

Когда Али окончил с отличием колледж, встал вопрос получения высшего образования. Контракты в вузах Пакистана очень высокие. Али Фархан решил уехать в Кыргызстан, тем более, здесь у него были друзья.

— Первые годы было сложно. Нас ловили. Мы не знали языка. А потом привыкли, прошли языковые курсы. Есть сложности, но здесь лучше, чем в Пакистане. Там много людей, 200 миллионов, конкуренция высокая, работу найти сложно. В Кыргызстане проще.

Али поступил в Кыргызско-Российский Славянский университет. В 2013 году получил высшее образование, став инженером. У него была мысль уехать, но любовь спутала все планы.

Фото из архива. Студенческие годы в КРСУ

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— В Кыргызстане спокойно. Бывают политические волнения, но они не доходят до критического уровня. Я своими глазами видел революцию. Люди вышли против президента. У нас иначе. Люди воюют друг с другом.

Плохого у вас я ничего не вижу.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— Люди, с которыми я встречаюсь, отношения, места, здания похожие. Я только один раз в 2015 году ездил на родину. Я забыл.

— Скучаете?

— Конечно. Там мои родители, я начал строить дом. Но самая большая проблема — я не могу получить в Кыргызстане вид на жительство. У меня три просроченных паспорта. Я подавал документы, без объяснения отказали.

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Манго! Нет пакистанских сладостей и ачар (маринованные овощи). Я даже сейчас захотел его. Я помню этот вкус. Но больше всего скучаю по манго. Знаю, где продают китайские, но это не то.

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Не ем пельмени, манты, лапшу — все, что делают из теста. Иногда могу в гостях поесть бешбармак. Дома стараемся готовить свои блюда. Пробовать приходилось многое. Местные любят мясо. Меня часто приглашают, и я уже привык.

— Возле фонтанов на центральной площади. Практически каждый день ходим. Бишкек сам по себе красив. Особенно нравится погода. Периодически выезжаем в горы — в Ала-Арчу, Ысык-Ату.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Когда я ездил один, не мог найти общего языка с местным населением, не понимал ни языка, ни традиций, ни обычаев. Когда выучил язык, стало легче. Теперь я почти кыргыз. Вокруг меня одни кыргызы. Они уважают меня, я уважаю их.

— У вас очень хороший русский...

— Перед поступлением в КРСУ целенаправленно учил. Помимо этого, знаю еще шесть: английский, кыргызский, пушту, хинди, урду, арабский, немного турецкий, потому что жена турчанка.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Самый большой недостаток — это дороги. Я сравниваю с Исламабадом — большая разница. Люди, которые хотят сюда приехать, пусть находятся в центре. Если отъехать всего на два километра от Бишкека, то уровень дорог сразу падает. Мой дядя приезжал в гости. Ему все понравилось, но дороги, говорит, «шикарные».