Чем еще удивить туристов? Экстремальный Кыргызстан

Развлечений в Кыргызстане предостаточно. Будь то тихий размеренный отдых или экстремальные приключения — предложения есть на любой вкус и кошелек.

Сегодня ИА «24.kg» расскажет об активных видах отдыха, которые только можно предложить искушенному туристу.

Рафтинг

Реки Кыргызстана идеально подходят для сплава. Многие туристы приезжают в республику именно за этим. Река Чу — самое популярное направление для рафтинга. Новички начинают сплавляться в Чуйской долине, так как подступ к реке легче, пороги управляемые, что относит этот участок по категории сложности к II–IV классам. Участок «Боомское ущелье» считается национальной ареной «белой воды». Он признан лучшим в Центральной Азии.

Многие годы Центр водного туризма и спорта организует сплавы. Стоимость за человека составляет 1,8 тысячи сомов. Если группа меньше 6 человек, то придется заплатить 12 тысяч сомов.

Центр водного туризма и спорта

+996(773) 77-29-94

+996(777) 55-75-59

+996(550) 77-29-94

Дайвинг

Мы много рассказывали про высокогорные озера Кыргызстана с чистейшей и необыкновенно прозрачной водой. Одно дело любоваться ими с берега и совершенно другое — погрузиться под воду. Каждый может почувствовать себя исследователем и изучить, к примеру, затонувший город на дне Иссык-Куля.

Дайвинг-клуб «Иссык-Куль» поможет в этом. В Бишкеке по улице Токтогула, 211 можно приобрести необходимое снаряжение. В селе Бостери находится летняя база.

Погружение обойдется в 1,6 тысячи сомов с человека. В эту стоимость входит абсолютно все: экипировка, выезд на лодке, консультация инструктора и даже фотосессия.

Дайвинг-клуб «Иссык-Куль»

0(312) 34-38-05 магазин в Бишкеке

0(772) 45-68-19 летняя база

Полеты на параплане

Хотите увидеть красоты Кыргызстана с высоты птичьего полета? Попутного вам ветра в параплан. Полет подарит возможность на время оказаться выше земных забот.

Параплан — сверхлегкий летательный аппарат, построенный по парашютной схеме. Его крыло мягкое, целиком сшитое из специальной, легкой воздухонепроницаемой ткани. Во время полета она надувается воздухом и превращается в упругое крыло.

Полет на параплане осуществляется в тандеме с инструктором. Полететь не смогут люди младше 16 и старше 80 лет весом более 130 килограммов.

В будние дни полет на высоте 250 метров стоит 1,2 тысячи сомов, в выходные — 1,5 тысячи сомов. Длительность — 10 минут. За полет на высоте 1 километр придется заплатить 4 тысячи сомов, длительность полета составит от 20 минут. В стоимость включен трансфер.

0(771) 33-38-86

Катание на FlyBoard

Не так давно появился новый вид активного досуга. FlyBoard — это пара ботинок с несколькими водометами и трубой, которая подключается к гидроциклу. Гидроцикл в свою очередь подает поток воды в трубу и как следствие — к водометам в ботинках, что позволяет парить в воздухе над водной гладью на высоте до десяти метров, совершать невероятные трюки, нырять и плавать как дельфин.

В целях безопасности летающего флайбордом может управлять инструктор, находящийся на гидроцикле.

Стоимость услуги: 15 минут — 2,5 тысячи сомов. За видеосъемку отдельно необходимо заплатить 1 тысячу сомов.

В летнее время полеты проходят в школе флайбординга на Иссык-Куле в центре отдыха «Каприз», а весной и осенью — на Ала-Арчинском водохранилище.

FlyBoard Иссык-Куль

0(555) 90-40-00

Полет на воздушном шаре

Неспешный полет над Бишкеком — один из лучших подарков для всех, кто не очень любит скорость и воздушный спорт, но обожает небо.

Минимальное количество участников — 2 человека, максимальное — 3. Дети до четырех лет к полетам не допускаются.

В настоящее время на полеты действует скидка: 600 сомов за одного человека (вместо 1 тысячи сомов), 1,1 тысячи сомов за двоих человек (вместо 2 тысяч сомов). Дети от 4 до 12 лет — 400 сомов.

Подъемы проходят утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00 на Южных воротах.

0(707) 77-93-95

0(707) 96-65-45

Вейкбординг

Для тех, кто не знает, вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет собой комбинацию сноуборда, скейта и серфинга.

В Бишкеке покататься на водной доске можно в парке здоровья на проспекте имени Чингиза Айтматова.

В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, где движение спортсмена возможно только вперед и назад. Новички проходят обязательное бесплатное обучение основным приемам старта и прохождения на водных лыжах.

Десятиминутное катание стоит 500 сомов.

Вейк-парк On The Wake

0(555) 11-13-61

Родельбан

Горнолыжные курорты Кыргызстана можно посетить не только зимой. В Орловке действует и летний аттракцион — санная трасса. Увлекательный спуск на специальных санках с колесиками развлечет не только взрослых, но и детей. Специальные тормоза позволяют регулировать скорость, которую, кстати, можно развить до 70 километров в час.

Санная трасса включает захватывающие дух виражи и возможность обозревать во время спуска великолепный пейзаж окрестностей Орловки. Стоимость одного подъема на канатной дороге и спуска на родельбане — 200 сомов. Трасса работает с 10.00 до 19.00 в субботу и воскресенье.