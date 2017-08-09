Мораторий на вырубку здоровых деревьев предлагают объявить в Бишкеке

Необходимо пересмотреть правила сноса, пересадки и уничтожения зеленых насаждений, а также сноса и переноса ирригационных объектов. Об этом говорится в Концепции развития зеленого фонда столицы на 2017-2025 годы.

Сегодня этот вопрос регламентируется положением, предусматривающим принцип компенсационной выплаты уничтоженных деревьев. «Однако на практике это не стимулирует посадку новых зеленых насаждений. Их уничтожение продолжается», - отмечается в документе.

Рекомендуется ужесточить требования об охране зеленого фонда вплоть до рассмотрения вопроса об объявлении моратория на вырубку здоровых деревьев.