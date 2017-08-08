В сентябре в Бишкеке ожидают новые троллейбусы. Объявлен тендер и на автобусы

В сентябре в Бишкеке ожидают новые троллейбусы. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-мэр города Геннадий Милицкий.

По его словам, тендер проведен, документы отправили на согласование в Европейский банк реконструкции и развития.

В лоте на поставку низкопольных троллейбусов победителем определили российскую компанию, в лоте на среднепольные — белорусскую.

На покупку троллейбусов получен кредит почти на 8 миллионов евро.

Кроме того, объявлен тендер на приобретение автобусов. На это в местном бюджете предусмотрели 103 миллиона сомов.