19:48
+36
USD 69.38
EUR 82.44
RUB 1.15
Общество

Известный немецкий автогонщик совершит пробег по Великому Шелковому пути

Фото «Ферганы». Райнер Цитлоу (крайний слева) со своей командой

Известный немецкий путешественник и автогонщик Райнер Цитлоу совершит пробег по Великому Шелковому пути. Автогонщик планирует проехать от Шанхая до Венеции через 11 стран на новом Volkswagen Tiguan менее чем за 6 дней и установить новый мировой рекорд, написало агентство «Фергана».

Он намерен преодолеть 12 тысяч 300 километров по маршруту Великого Шелкового пути из Шанхая в Венецию по следующим странам: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения и Италия.

Отвечая на вопрос, почему в качестве крайних точек маршрута были выбраны именно Шанхай и Венеция, Райнер Цитлоу сказал: «Я люблю эти города, они являются пунктами пути Марко Поло. Я планирую стартовать 20 августа и надеюсь 25 августа финишировать в Венеции».

Фото «Ферганы». Райнер Цитлоу в посольстве ФРГ в Ташкенте

Рекорды Райнер Цитлоу начал устанавливать с 2005 года: быстрее всех проехал по дороге Панамерикана, прошивающей Северную и Южную Америки, и через 19 стран — от норвежского мыса Нордкап до мыса Агульяс в ЮАР. На автомобиле он забрался выше всех и ухитрился совершить самое экономичное в мире путешествие.

Летом 2016-го вместе с бессменным напарником Маркусом Биелой установил очередной рекорд — пробег на Volkswagen Touareg от Магадана до Лиссабона протяженностью 15 тысяч 145 километров за 6 дней 9 часов 38 минут 12 секунд.
Ссылка:
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
По следам древних караванов: немецкий ультрамарафонец побывал в Кыргызстане
Копию Парфенона построили в Германии из 100 тысяч запрещенных книг
Бундестаг одобрил частичный запрет на ношение никабов в Германии
Немецкая стюардесса посадила «Боинг» вместо пилота
Ролик о Кыргызстане снял швейцарский путешественник
Южноафриканец первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом
Российский телеканал «Живая планета» снял фильм о Кыргызстане
Американка объехала все страны мира и рассказала об этом в Instagram
Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больным
В Германии мальчика подозревают в попытке взорвать рождественскую ярмарку
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Подписан закон о&nbsp;выплате суйунчу за&nbsp;рождение ребенка Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поможет присмотреть за&nbsp;вашими детьми Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми
В&nbsp;районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus В районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью