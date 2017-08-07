Известный немецкий автогонщик совершит пробег по Великому Шелковому пути

Известный немецкий путешественник и автогонщик Райнер Цитлоу совершит пробег по Великому Шелковому пути. Автогонщик планирует проехать от Шанхая до Венеции через 11 стран на новом Volkswagen Tiguan менее чем за 6 дней и установить новый мировой рекорд, написало агентство «Фергана».

Он намерен преодолеть 12 тысяч 300 километров по маршруту Великого Шелкового пути из Шанхая в Венецию по следующим странам: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения и Италия.

Отвечая на вопрос, почему в качестве крайних точек маршрута были выбраны именно Шанхай и Венеция, Райнер Цитлоу сказал: «Я люблю эти города, они являются пунктами пути Марко Поло. Я планирую стартовать 20 августа и надеюсь 25 августа финишировать в Венеции».

Фото «Ферганы». Райнер Цитлоу в посольстве ФРГ в Ташкенте

Рекорды Райнер Цитлоу начал устанавливать с 2005 года: быстрее всех проехал по дороге Панамерикана, прошивающей Северную и Южную Америки, и через 19 стран — от норвежского мыса Нордкап до мыса Агульяс в ЮАР. На автомобиле он забрался выше всех и ухитрился совершить самое экономичное в мире путешествие.