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Общество

Лабораторию Института леса хотят приватизировать. Возбуждено дело

Национальная академия наук КР выступает против самовольного захвата лаборатории, сообщает ее информотдел.

По его данным, 9 августа в Верховном суде состоится судебное слушание, инициированное А.Турсунбаевой, претендующей на приватизацию одного из кабинетов лаборатории дендропарка в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области.

Данное помещение находится на балансе Института леса имени Гана НАН КР и предназначено для проведения научно-исследовательской работы.

«Гражданка Турсунбаева самовольно проникла и фактически проживает в данном помещении с 2013 года. В 2016 году было вынесено два судебных решения, в которых истице отказано в получении права собственности на данный кабинет (именуемый ею «квартирой»), поскольку суду не были предоставлены документы, подтверждающие такое право, а также право находиться в данном помещении. Турсунбаева работала в находящемся недалеко Доме отдыха «Академия наук» в летнее время в 2012 и 2013 годах, но и это не дает права получить жилье, ведь сезонным сотрудникам дома отдыха предоставляются помещения на территории пансионата и только на временной основе (в летние месяцы)», — говорится в сообщении.

Помещение, явившееся предметом спора, не имеет статуса жилого (это лаборатория) и, находясь на балансе НАН КР, является государственной собственностью, которую Академия наук не вправе отчуждать, согласно законодательству КР.

«Также данное помещение не должно предоставляться в качестве жилья в принципе, поскольку не является жилым», — подчеркивают в академии.

В отношении Турсунбаевой в настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 350 (подделка документов) и 166 УК КР (мошенничество).
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