Национальной академии наук указали, какие направления должны быть главными

Состоялось заседание совета по науке, инновациям и новым технологиям при председателе кабинета министров.

По данным пресс-службы кабмина, участники обсудили вопросы о ходе реализации Указа президента «О мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны» и деятельности Национальной академии наук Кыргызской Республики за прошлый год.

«Мы ждем от наших академических кругов, высших учебных заведений решительных шагов, прорывных идей, рекомендаций для кабинета министров по тем или иным направлениям деятельности, в особенности в сферах экономики, промышленности, сельского хозяйства. Водные ресурсы и продовольственная безопасность должны быть главными направлениями работы Академии наук, по этим аспектам необходимо слаженное эффективное взаимодействие науки, вузов и государственных органов. Мы ждем включения в процесс и конкретных решений», — сказал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Он отметил, что со стороны Министерства образования и науки и Национальной академии наук не уделяется должного внимания сфере науки, и подчеркнул, что необходимы взаимодействие и сплоченность двух ведомств в целях развития науки в республике.