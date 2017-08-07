Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Да здравствует новая рабочая неделя! В Бишкеке, 7 августа, снова жарко: +35. Полный прогноз погоды в Кыргызстане ждет вас здесь.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

9.00–18.00 — 3-й микрорайон (№№ 10, 11, 14, 15, 18, 19), микрорайон «Аламедин-1» (№№ 1-4);

9.00-14.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Медерова, Матросова, переулок Кокандский, Вишневый, Гвардейский, Ала-Тоо, жилмассив «Келечек» (14-я улица);

9.00–17.00 — улицы Абдумомунова, Дэн Сяопина, Короткая, Сельсоветская, Ахунбаева, Чапаева, Малдыбаева, 22, переулок Краснофлотский, проспект Манаса.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.

Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манас во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

Актеры, о которых пойдет сегодня речь, мир, может, и не поменяли, но мы их все равно очень любим.

Кто не смотрел легендарный во всех смыслах сериал «Секретные материалы», вы в само деле существуете? Да ладно, шутим (мы же знаем, что таких нет)! Так вот, любители X-Files, сегодня у вас радостный день!

7 августа 1960 года родился агент Малдер. Ой, то есть актер Дэвид Духовны, сыгравший культового агента ФБР.

А вот 15 годами позже на свет появилась одна из наших любимых актрис современной «фабрики грез»

Она стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов». А чего стоит ее героиня в фильме «Сладкий ноябрь»! Мы промочили слезами три простыни, честное слово.

А такой вы ее видели?

Памятные даты Я встретил вас — и все былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло...

7 августа 1870 года в Карлсбаде (ныне Карловы Вары) русский поэт Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас...». Оно было посвящено 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки.

Сегодня День любви — Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава).

Он, конечно, не относится к общепринятым еврейским праздникам. Скорее, как и День святого Валентина у христиан, это приятный повод поздравить любимого человека.

15-е число месяца Ав помечено в еврейском календаре как праздничный день. Собственно, этой пометкой праздничные мероприятия и ограничиваются.

Внимание: вопрос! Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добраться из Америки в Россию вплавь? За гранью фантастики, скажете вы? А вот и нет! В этом мире нет ничего невозможного! И это 7 августа 1987 года (30 лет назад) доказала американка Линн Кокс.

Она стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию, проведя в 6-градусной воде 2 часа 6 минут.

Пловчиха преодолела 4,3 километра Берингова пролива — от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до российского острова Большой Диомид.

У кого намечаются тои

70 лет исполняется государственному деятелю Амангельды Муралиеву. Он родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.

В 1996–1999 годах он возглавлял государственную администрацию Ошской области. В 1999–2000 годах был премьер-министром Кыргызской Республики. Соучредитель и председатель политического движения «Единый Кыргызстан» (ЕК). 2010-2014 годы — председатель совета директоров ОАО «Кыргызалтын», член совета директоров ОАО «Центерра» (Канада). С 14 июля по 21 декабря 2010 года — первый вице-премьер-министр технического правительства Кыргызстана.

День рождения также празднует молодой депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Аида Касымалиева. Ей сегодня 33.

Родилась нардеп в Оше. Если вы хотите поздравить красивую, молодую и амбициозную Аиду Касымалиеву, предлагаем написать ей на электронную почту Kasymalievaа@gmail.com или в Twitter и Facebook.

Куда сходить

— В 18.00 в баре Zolden beer можно поиграть в «Мафию». «Хотите эмоционально отдохнуть после трудовых будней, зарядиться положительной энергией, познакомиться с интересными людьми? Тогда оставляйте свои заявки на участие. Каждую неделю новые известные личности», — обещают организаторы.

— В Карагачевой роще стартует 7-18 акция «Отдых вместе с книгой». Будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы. Начало в 14.00

Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;

— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 12.00, «Кабар» — пресс-конференция «Департамент туризма проводит конкурс на соискание Национальной премии «KYRGYZ TOURISM AWARDS» в области развития и продвижения туризма в КР»;

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