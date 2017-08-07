Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Да здравствует новая рабочая неделя! В Бишкеке, 7 августа, снова жарко: +35. Полный прогноз погоды в Кыргызстане ждет вас здесь.
Отключение света, воды, газа
В Бишкеке света не будет:
- 9.00–18.00 — 3-й микрорайон (№№ 10, 11, 14, 15, 18, 19), микрорайон «Аламедин-1» (№№ 1-4);
- 9.00-14.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Медерова, Матросова, переулок Кокандский, Вишневый, Гвардейский, Ала-Тоо, жилмассив «Келечек» (14-я улица);
- 9.00–17.00 — улицы Абдумомунова, Дэн Сяопина, Короткая, Сельсоветская, Ахунбаева, Чапаева, Малдыбаева, 22, переулок Краснофлотский, проспект Манаса.
Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.
Перекрытые дороги
В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.
Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).
Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.
По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.
И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манас во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.
Люди, которые меняли мирАктеры, о которых пойдет сегодня речь, мир, может, и не поменяли, но мы их все равно очень любим.
Кто не смотрел легендарный во всех смыслах сериал «Секретные материалы», вы в само деле существуете? Да ладно, шутим (мы же знаем, что таких нет)! Так вот, любители X-Files, сегодня у вас радостный день!
7 августа 1960 года родился агент Малдер. Ой, то есть актер Дэвид Духовны, сыгравший культового агента ФБР.А вот 15 годами позже на свет появилась одна из наших любимых актрис современной «фабрики грез» Шарлиз Терон.
Она стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов». А чего стоит ее героиня в фильме «Сладкий ноябрь»! Мы промочили слезами три простыни, честное слово.
А такой вы ее видели?
Памятные даты Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...
7 августа 1870 года в Карлсбаде (ныне Карловы Вары) русский поэт Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас...». Оно было посвящено 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки.
Сегодня День любви — Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава).
15-е число месяца Ав помечено в еврейском календаре как праздничный день. Собственно, этой пометкой праздничные мероприятия и ограничиваются.
Она стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию, проведя в 6-градусной воде 2 часа 6 минут.
У кого намечаются тои70 лет исполняется государственному деятелю Амангельды Муралиеву. Он родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.
В 1996–1999 годах он возглавлял государственную администрацию Ошской области. В 1999–2000 годах был премьер-министром Кыргызской Республики. Соучредитель и председатель политического движения «Единый Кыргызстан» (ЕК). 2010-2014 годы — председатель совета директоров ОАО «Кыргызалтын», член совета директоров ОАО «Центерра» (Канада). С 14 июля по 21 декабря 2010 года — первый вице-премьер-министр технического правительства Кыргызстана.
День рождения также празднует молодой депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Аида Касымалиева. Ей сегодня 33.
Родилась нардеп в Оше. Если вы хотите поздравить красивую, молодую и амбициозную Аиду Касымалиеву, предлагаем написать ей на электронную почту Kasymalievaа@gmail.com или в Twitter и Facebook.
Куда сходитьКультура
— В 18.00 в баре Zolden beer можно поиграть в «Мафию». «Хотите эмоционально отдохнуть после трудовых будней, зарядиться положительной энергией, познакомиться с интересными людьми? Тогда оставляйте свои заявки на участие. Каждую неделю новые известные личности», — обещают организаторы.
— В Карагачевой роще стартует 7-18 акция «Отдых вместе с книгой». Будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы. Начало в 14.00
Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.
А это будет интересно журналистам и экспертам
— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;
— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;
— 12.00, «Кабар» — пресс-конференция «Департамент туризма проводит конкурс на соискание Национальной премии «KYRGYZ TOURISM AWARDS» в области развития и продвижения туризма в КР»;
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.