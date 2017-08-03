Ветлаборатория в Ботсаду. Чиновники пока не пришли к единому решению

Чиновники пока не пришли к единому решению относительно строительства ветеринарной лаборатории в Ботаническом саду. Об этом ИА «24.kg» сообщил его директор Медет Ахматов.
Отметим, на сегодняшнее заседание журналистов не пустили.
«Мы согласовывали вопрос по этой ситуации. Сейчас идет процесс согласования. Пока ни к чему мы не пришли», — сказал Медет Ахматов, присутствовавший на заседании.
Строить лабораторию будут китайцы. Чиновники заверили, что опасности она не представляет. Однако Ботсад является национальным достоянием и подлежит госохране.
Под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, который расположен в верхней части города и является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.
За последнюю неделю он трижды горел. Сотрудники не исключают вероятность поджога.