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Общество

Искусство и экология объединились для защиты Ботсада

Искусство и экология объединились для защиты Ботаничесого сада. В Бишкеке проходит международный фестиваль «Арт-проспект».

Открылся он вчера, 22 сентября, случайно или нет, во Всемирный день без автомобиля.

Первый арт-объект виден уже на входе — на асфальте начерчена шкала индекса качества воздуха. «Загрязнение воздуха в Бишкеке во многом зависит от количества автомашин. Эту проблему усугубляют безжалостная вырубка деревьев и сокращение зеленых насаждений в городе. Мы надеемся, что, узнав о шкале индекса качества воздуха, люди задумаются о том, что делается в нашей стране для борьбы с его загрязнением, и зададутся вопросом: «Как я могу поспособствовать уменьшению загрязнения воздуха?» — рассказала экоактивист, участник Молодежного движения MoveGreen Мария Колесникова.

«Арт-проспект» — ежегодный фестиваль паблик-арта. Художники меняют привычный городской ландшафт и наполняют улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. В 2012-2016 годах он проходил в Санкт-Петербурге, в этом году — в Бишкеке.

«Человек за городской суетой отрывается от природы. У него создается впечатление, что он независим от нее, что деревья — это для романтиков и что они только мешают планировать парковки, стоянки. Но именно наличие природных сообществ обеспечивает городскую безопасность», — уверен Дмитрий Ветошкин.

О том, что воздух в центре Ботсада чище, можно заявлять и без различных измерений. Каких-то 50 метров вглубь от проезжей части, и вы забываете о том, что находитесь в центре крупного города.

Главным организатором является студия ОО ArtEast, которая объединила коллег из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Украины и США идеей создать арт-объекты на трех территориях Ботанического сада имени Гареева.

Основная идея фестиваля — развитие ботсада как уникального и ценного городского пространства.

«Соединение культуры, искусства и природы — это всегда прекрасно. Это вклад в создание таких мест, где человек будет задумываться о чем-то большем. Выставка — это попытка призвать людей самим участвовать в жизни города, показать, что Бишкек нам нужен с деревьями», — считает Дмитрий Ветошкин.

Завтра фестиваль продожится. Но если вы не сможете посетить Ботанический сад на этих выходных, приходите в любой другой день, ведь это постоянно действующая экспозиция.
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