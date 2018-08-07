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Общество

В Бишкеке засыхает Ботанический сад

Ботанический сад из-за разрушенной ирригационной системы продолжает засыхать, решение проблем остается только на словах. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

«С мая администрация Ботанического сада обращается за помощью в восстановлении поливной сети во все инстанции: горкенеш, мэрию, правительство, МЧС. При строительстве моста по ул. Каракульской разрушена ирригационная сеть дендрария-заповедника и цветочной лаборатории. Позже очистка русла реки МЧС полностью оставила сад без воды. Рабочие Ботсада соорудили самостоятельно дамбу из подручных материалов. Но это временная мера», — сообщили в организации.

Там рассказали, что обещанный водоотвод и восстановление ирригационной сети не проведены, сад остается без воды.

Сохнет и территория Ботанического сада по улице Горького, который является особо охраняемой природной территорией и памятником историко-культурного наследия.
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