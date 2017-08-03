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Общество

Напавшие на сотрудников патрульной милиции и журналиста задержаны

Граждане, напавшие на сотрудников патрульной милиции и журналиста Карачач Шакирову, задержаны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.  

По ее данным, сообщение о нападении поступило 2 августа в 5.30 утра. Журналист Карачач Шакирова принимала участие в рейдовом мероприятии и прибыла в составе двух сотрудников ПМ на квартиру, где сидела шумная компания. 

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При проверке документов граждане применили силу в отношении правоохранителей, сорвали погоны, у журналиста разбили фотоаппарат (камеру).

По информации пресс-службы, задержаны шесть человек: 1990, 1997, 1998, 1989, 1993, 1999 годов рождения. Всех поместили в ИВС.  Возбуждено уголовное дело.  

Ранее журналист на своей странице в Facebook написала о том, что была избита трансвеститами.
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