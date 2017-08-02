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Общество

Закончился прием на грантовое обучение в вузы. На физмате недобор

Закончился прием на грантовое обучение в высшие учебные заведения Кыргызстана. По итогам трех туров вакантным осталось 421 грантовое место.

Как сообщили ИА «24.kg» в Министерстве образования и науки, в основном недобор есть по специальностям, требующим предметных тестов по математике и физике (физико-математическое образование, ряд специальностей в области горнодобывающей промышленности и другие).

Прием на контрактное обучение на очную форму продолжается до 25 августа, на заочную — до 30 августа. Зачисление наших граждан в магистратуру продлится до 1 октября, иностранных граждан — до 15 октября.

В целом итоги приемной кампании станут известны во второй половине сентября.
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