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Общество

«Труды» в школах заменят на другой предмет. Что еще нового ждет учеников

В Министерстве образования и науки КР рассказали ИА «24.kg» о том, что нового ждет школьников в 2017/2018 учебном году.

В 56 школах республики начнется апробация новых учебников для 5–6-х классов по предметам «Человек и общество», «Технология», «Информатика».

Предмет «Технология» заменит трудовое обучение.

В базисных учебных планах на следующие годы предусмотрена интеграция некоторых предметов.

Предмет «Информатика» впервые вводится с 5-го класса с целью лучшего овладения учащимися информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ).

Также в новом учебном году увеличено количество часов на изучение английского языка —  с двух до пяти в неделю. В настоящее время по всей республике проходят повышение квалификации около 2,5 тысячи учителей английского языка.

К 2017/2018 учебному году уже подготовлен новый учебно-методический комплекс (УМК) по английскому языку для 5-го класса (учебник, пособие для учителей, ученическая тетрадь).
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