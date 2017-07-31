Завтра еще четыре кандидата сдадут экзамен по государственному языку. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.

Экзамен будут сдавать самовыдвиженцы Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев.

Напомним, экзамен сдали Назарбек Нышанов (74,15 балла), Темир Сариев (81,8 балла), Арстанбек Абдылдаев (61,2), Рита Карасартова (86), Бакыт Дегенбаев (89,5), Сайнидин Султанидинов (60,35), Камила Шаршекеева (80,9), Турсунбай Бакир уулу (88,6), Бакыт Торобаев (71,8), Таалатбек Масадыков (79,8) и Омурбек Бабанов (93,5 балла).

Тест на знание кыргызского языка состоит из четырех заданий. На лексико-грамматическую часть выделяется 50 минут, аудирование, чтение и устное выступление на кыргызском — 20-25 минут.

По закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».