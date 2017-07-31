17:33
+31
USD 68.65
EUR 80.56
RUB 1.14
Общество

Завтра еще четыре кандидата сдадут экзамен по государственному языку

Завтра еще четыре кандидата сдадут экзамен по государственному языку. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.

Экзамен будут сдавать самовыдвиженцы Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев.

Напомним, экзамен сдали Назарбек Нышанов (74,15 балла), Темир Сариев (81,8 балла), Арстанбек Абдылдаев (61,2), Рита Карасартова (86), Бакыт Дегенбаев (89,5), Сайнидин Султанидинов (60,35), Камила Шаршекеева (80,9), Турсунбай Бакир уулу (88,6), Бакыт Торобаев (71,8), Таалатбек Масадыков (79,8)  и Омурбек Бабанов (93,5 балла).

Тест на знание кыргызского языка состоит из четырех заданий. На лексико-грамматическую часть выделяется 50 минут, аудирование, чтение и устное выступление на кыргызском — 20-25 минут.

По закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».
Ссылка:
просмотров: 789
Версия для печати
Материалы по теме
У Бакыта Торобаева два дома и нет автомобиля
Бакыт Торобаев отзовет иск к газете «Де-Факто» после опровержения
Главный редактор газеты «Де-Факто» не знает, на что обиделся Бакыт Торобаев
В Кыргызстане планируют оценивать уровень владения русским и английским языками
Глава ГКНБ проинформировал депутатов о деле Текебаева
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть в&nbsp;приoритeтe «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть в приoритeтe