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Общество

1 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — село Орто-Сай, улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, Валдайская, Репина, Шералиева, Курчатова, Гагарина, Воркутинская, Боромбаева, Кайназаровой, Троицкая, Ибраимова, 61 и 63, Гоголя, 12 и 20, Московская, 37, переулок Майли-Сайский, микрорайон «Кок-Джар», 319, жилмассив «Келечек» (11-я и 12-я улицы);
  • 9.00–17.00– улица Фрунзе, 499.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Мраморное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Торт-Куль (улица Западная);
  • 13.00-17.00 - села Джаны-Джер (улицы Мичурина, Шопокова, Спортивная, Кирова, Молодой Гвардии, Дзержинского), Нижнечуйское (улицы Школьная, Коммунистическая, Аэродромная);
  • 8.30-17.00 – город Кара-Балта (улицы Тельмана, Т.Молдо).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — село Кичи-Орукту, город Каракол (улицы Дербишова, Коенкозова, Гагарина, Парковая, Шопокова, Ленина, Тыныстанова, Жусаева, Орозова, Жамансариева, Токтогула, Октябрская, Абдрахманова и Алыбакова).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Маданият, Кок-Джар, Найман.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — город Баткен, сельская управа Кара-Булак.
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