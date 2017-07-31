1 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — село Орто-Сай, улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, Валдайская, Репина, Шералиева, Курчатова, Гагарина, Воркутинская, Боромбаева, Кайназаровой, Троицкая, Ибраимова, 61 и 63, Гоголя, 12 и 20, Московская, 37, переулок Майли-Сайский, микрорайон «Кок-Джар», 319, жилмассив «Келечек» (11-я и 12-я улицы);

9.00–17.00– улица Фрунзе, 499.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Мраморное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Торт-Куль (улица Западная);

13.00-17.00 - села Джаны-Джер (улицы Мичурина, Шопокова, Спортивная, Кирова, Молодой Гвардии, Дзержинского), Нижнечуйское (улицы Школьная, Коммунистическая, Аэродромная);

8.30-17.00 – город Кара-Балта (улицы Тельмана, Т.Молдо).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — село Кичи-Орукту, город Каракол (улицы Дербишова, Коенкозова, Гагарина, Парковая, Шопокова, Ленина, Тыныстанова, Жусаева, Орозова, Жамансариева, Токтогула, Октябрская, Абдрахманова и Алыбакова).

В Ошской области:

9.00–17.00 — села Маданият, Кок-Джар, Найман.

В Баткенской области: