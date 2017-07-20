Пострадавшие не имеют претензий к Райкану Тологонову

В суде по делу экс-нардепа Райкана Тологонова, обвиняемого в мародерстве, пострадавшие заявили, что не имеют к нему претензий.

Сегодня на судебное заседание наконец-то пришли два потерпевших. Это бизнесмены из Казахстана и Турции. 7 апреля 2010 года неизвестные ограбили их магазины бытовой техники. Они опознали среди изъятых вещественных доказательств стиральные машины и плазменные телевизоры, которые продавались в их торговых точках. В ходе допроса пострадавшие указали, что не понимают, по какой причине ограбление их павильонов связали с делом Райкана Тологонова, которого они вообще не знали прежде, и заявили, что претензий к нему не имеют. Слушания продолжатся 27 июля.

В 2013 году Генпрокуратура Кыргызстана отказалась возобновить уголовное дело в отношении членов парламентской фракции «Ата Мекен» Райкана Тологонова и Туратбека Мадылбекова, подозреваемых в мародерстве. В январе 2013-го руководитель межведомственной следственной группы — начальник ГСУ МВД Кубатбек Норузбаев прекратил уголовное дело в отношении этих депутатов.

В 2017 году расследование по фактам мародерства, совершенного 7 апреля и в последующие дни 2010 года, возобновлено.

Райкан Тологонов арестован 28 марта.