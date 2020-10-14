Милиция Бишкека обещает не допустить мародерства и беспорядков

Столичная милиция совместно с Вооруженными силами и народными дружинами продолжает нести службу по обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка на всей территории Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

По ее данным, ведутся необходимые и соответствующие мероприятия по недопущению нарушений общественного порядка и сохранению объектов предпринимательства, государственного имущества. Все важные стратегические объекты также взяты под усиленную охрану.

«Сотрудники городской милиции, военнослужащие и народные дружины не допустят на территории столицы мародерства и погромов. В Бишкеке обстановка стабильная и спокойная, находится под полным контролем силовых структур. Все проводимые и принимаемые меры направлены в первую очередь на защиту прав и благополучия наших граждан», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, что в городе ввели режим чрезвычайного положения, действует комендантский час с 22.00 до 5.00.