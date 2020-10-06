Народные дружинники взяли под охрану крупные торговые центры Бишкека

Торговые центры Бишкека и важные объекты взяты под охрану народными дружинами. За сутки более трех тысяч бишкекчан пожелали стать добровольцами. Об этом 24.kg рассказал один из дружинников Александр Скиданов.

«У нас есть несколько телеграм-каналов и чатов, с помощью которых мы организовываемся и корректируем работу. Мы следим за порядком в городе. Сегодня выезжали на охрану ОТРК, крупные торговые центры — ГУМ и ЦУМ, а также здания типографии «Учкун», в котором расположены Пятый канал и «Пирамида», — сказал Александр Скиданов.

Люди, отметим, продолжают вступать в ряды волонтеров, чтобы защитить город от мародеров.