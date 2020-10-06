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Общество

Торговцы крупных центров Бишкека вывозят свой товар. Боятся мародеров

Предприниматели и владельцы бутиков в торговых центрах Бишкека вывозят свой товар.

24.kg
Фото 24.kg. Торговцы крупных центров вывозят товар

По их, словам, они опасаются, что мародеры начнут грабить торговые площади.

В Бишкеке минувшей ночью произошли беспорядки из-за итогов выборов.

Экс-премьер-министр Темир Сариев ранее призывал неравнодушных бишкекчан и волонтеров помочь Координационному совету сохранить спокойствие и безопасность в столице.

«Призываю всех неравнодушных, активистов, волонтеров, горожан помочь нам сформировать отряды дружинников. Дружинники будут охранять Бишкек ночью. Отряды будут формироваться при акимиатах всех четырех районов города», — сказал Темир Сариев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167890/
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