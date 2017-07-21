Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Зима близко, но жара не отступает! С каждым днем температура в Бишкеке все выше. Радует одно: сегодня пятница, а значит, вечером можно рвануть на Иссык-Куль веселой компанией.

В столице сегодня, 21 июля, без осадков и +35 в тени. Полный прогноз погоды в Кыргызстане вас ждет здесь.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–18.00 — улицы Исанова, Киевская, Карасуйская, Лебедева-Кумача, Ташиева, Горького, Фатьянова, Салиевой, Буденного, Фрунзе, Т.Молдо, Боталиева, Орозбекова, Фере, переулок Майли-Сайский;

— 9.00–17.00 — микрорайон «Джал» (средний), № 9, улицы Тойгонбаева, Черноморская.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Люди, которые меняли мир

21 июля 1918 года в селе Васильевка родился Герой Советского Союза Иван Гришин.

Майор Советской армии, командир пулеметной роты 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года Гришин одним из первых переправился через Шпрее в предместье Берлина и вместе со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений.

118 лет сегодня исполняется со дня рождения американского писателя, журналиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя.

Знаете ли вы его самый короткий рассказ? А может, слышали, почему появилось ружье под названием «Хэмингуэй»? Или, например, что за шестипалые коты живут в его доме-музее?

Не переживайте, мы вам все сейчас расскажем. Итак:

— По легенде, Хемингуэй как-то в баре поспорил, что напишет рассказ всего из шести слов, и это будет самый трогательный рассказ на свете. Спор писатель выиграл. Вот его рассказ: «For sale: Baby shoes, never used» («Продаются детские ботиночки. Неношеные»).

— У Хемингуэя был шестипалый кот Снежок, потомки которого, унаследовавшие шестипалость, — одна из достопримечательностей дома-музея писателя в Ки-Уэсте. К моменту смерти писателя здесь насчитывалось 57 шестипалых котов. И сейчас, наряду с самим домом Хемингуэя, коты признаны национальным достоянием США.

— Хемингуэй застрелился из ружья Vincenzo Bernardelli. Теперь эта модель двустволки так и называется — Hemingway.

— Такого от писателя вы точно не ожидали! Будучи завсегдатаем Sloppy Joe’s Ваr, Хемингуэй однажды, прикинув, сколько за много лет оставил в этом баре денег, вырвал из стены писсуар и на плечах унес его домой, посчитав, что теперь он несомненно должен принадлежать ему. И знаете, владелец бара, не желая терять такого клиента, ничуть не возражал. Сейчас этот писсуар находится в саду дома Хемингуэя в Ки-Вест.

А еще в честь писателя названа малая планета, открытая в 1978 году советским астрономом Николаем Черных.

Вот такой он — человек, написавший «На небе только и разговоров, что о море…»

Памятные даты

21 июля поистине исторический день в покорении просторов Вселенной. В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета Apollo 11 впервые вышли на поверхность Луны.

Они провели на поверхности 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.





Можете себе представить, что такое -89,2 градуса по Цельсию? Нет, мы не продолжаем разговоры о Луне. Это температура, которая была зарегистрирована на Земле. Сложно поверить, понимаем. Но с фактами не поспоришь!

Самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения 21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток». Бр-р-р.

Интересно, что это за станция такая? Нам тоже, и мы нашли видео. Там есть запас снега! Запас снега в Антарктиде, Карл!





Пошли мурашки по коже? Ну ладно, давайте отогреваться. Любители поттерианы, сегодня у вас тоже праздник, да? Не отнекивайтесь, мы знаем. 10 лет назад издана седьмая книга о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Дары Смерти» на английском языке.

И вот что интересно: было объявлено, что роман выйдет в свет 21 июля 2007 года в 00:01 по Гринвичу. Однако за пять дней до начала продаж книги в Интернете появились созданные с помощью сканера фотографии и копии страниц американской редакции седьмой книги, которые оказались подлинными.

Выяснилось, что виновником утечки был интернет-магазин DeepDiscount.com, который, нарушив эмбарго на продажу книги, до назначенной даты выслал покупателям по почте около 1200 экземпляров.

У кого намечаются тои

51 год исполняется министру иностранных дел Кыргызстана Эрлану Абдылдаеву. Он родился 21 июля 1966-го в городе Алма-Ате.

Куда сходить

Культура

В пятницу сам бог велел отведать чего-нибудь горячительно-веселящего (только немного!). Сегодня в Бишкеке слепая дегустация вин — один из наиболее распространенных и занятных видов дегустации, который позволяет изучить стиль винодела. Начало в 19.00 в баре «Шапутье».

Подробную афишу мероприятий на неделю читайте здесь.

Спорт

На стадионе имени Д.Омурзакова в 19.00 начнется второй тур отборочных соревнований на чемпионат Азии по футболу. Играет наша сборная и сборная Омана. Ребята, мы в вас верим!

Календарь спортивных событий на неделю здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, ГНС — заседание коллегии по итогам работы ведомства за полгода.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.