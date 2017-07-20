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Общество

Президент выделил более 10 миллионов сомов на дома пострадавшим от оползня

Президент Алмазбек Атамбаев выделил материальную помощь на строительство семи жилых домов пострадавшим в результате схода оползня в Зергерском и Жалпак-Ташском айылных аймаках Ошской области. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 10 миллионов 490 тысяч 900 сомов для оказания финансовой поддержки Министерству чрезвычайных ситуаций на строительство семи индивидуальных жилых домов.

Решение о выделении средств на строительство жилья принято главой государства с учетом тяжелого материального положения семей, чьи дома пострадали в результате стихии.
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